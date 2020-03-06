الشيخ علي يدعو لاختيار رئيس الوزراء بالتصويت المباشر

2020/03/06 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس حزب الشعب، فائق الشيخ علي، مساء اليوم الجمعة، الى اختيار رئيس وزراء بالتصويت المباشر من قبل الشعب سواء بالاستفتاء او بالانتخاب.وغرد الشيخ علي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "نعيش منذ شهور بالعراق بدستور مُنَحّى أي بخرق دستوري واضح وفاضح".ودعا "كل السياسيين والكتل السياسية إلى الاحتكام للشعب العراقي في إجراء تصويت مباشر على رئيس الوزراء، سواء باستفتاء أو بانتخاب، يتم بإشراف أممي ومفوضية الانتخابات".نعيش منذ شهور بالعراق بدستور مُنَحّى!أي بخرق دستوري واضح وفاضح!طيب..وما دمنا كذلك فإنني أدعو كل السياسيين والكتل السياسية إلى الاحتكام للشعب العراقي في إجراء تصويت مباشر على رئيس الوزراء، سواء باستفتاء أم بانتخاب، يتم بإشراف أممي ومفوضية الانتخابات.إنني أتحدى#ميليشيا_ابن_سعد— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) March 6, 2020

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