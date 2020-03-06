صحة ذي قار: وزارة الصحة دعمتنا بـ250 مليون دينار والحشد تبرع بمركزين صحيين لمواجهة كورونا  

2020/03/06 | 20:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير عام صحة ذي قار عبدالحسين الجابري، اليوم الجمعة، ان وزارة الصحة دعمت المحافظة بـ250 مليون دينار لمواجهة فيروس كورونا، اضافة الى ان الحشد الشعبي بالمحافظة تبرع بمركزين صحيين متنقلين.

وقال الجابري في تصريح لـ"الغد برس" إن "وزارة الصحة الاتحادية دعمت المحافظة بـ٢٥٠ مليون دينار لشراء أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية لمواجهة الفايروس".

واضاف ان "المحافظة لم تسجل اي إصابة بالفايروس حتى الآن، كما لم ترسل اي عينات مشتبه بها إلى بغداد اليوم، وأن اخر عينات ظهرت سلبية (غير مصابة) لفتاة من قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار كان تدرس في إيران".

وتابع ان "الحشد الشعبي في المحافظة تبرع بمركزين صحيين متنقلين للحالات الطارئة او اي تطورات بشأن فايروس كورونا في ذي قار".

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