مصدر أمني لـ”العهد نيوز”: قوة أمنية في الأنبار تطيح بقيادي بارز في عصابات داعش الإرهابية

2020/03/06 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار اعلن مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم ،الجمعة، عن اعتقال قيادي بارز في خلايا مجرمي داعش بكمين في الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية نصبت كمينًا لقيادي بارز في خلايا مجرمي داعش حال معرفة مكان تواجده في مدينة الفلوجة، وتمكنت القوة من اعتقاله دون وقوع أي مقاومة […]

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