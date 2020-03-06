نائب عن البصرة يرحب بزيارة عبد المهدي ويكشف عن جوانب الإهمال في منفذ الشلامجة

2020/03/06 | 20:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رحب النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، اليوم الجمعة بزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى المحافظة ومنفذ الشلامجة، داعيا اياه الى تشخيص الاخطاء والاهمال في منفذ الشلامجة.وقال عواد في بيان تلقته “العهد نيوز”، “نرحب ونثمن زيارة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوفد المرافق له وخصوصا لمنفذ شلامجة الحدودي”.ودعا […]

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