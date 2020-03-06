أهالي السليمانية يقيمون صلاة الجمعة في أماكن مفتوحة خشية من تفشي فيروس كورونا

2020/03/06 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر أهالي محافظة السليمانية، في إقليم كردستان، إقامة صلاة الجمعة في أماكن مفتوحة، بعد قرار سلطات الإقليم بمنع إقامتها خشية من تفشي فايروس كورونا

وقال مراسل التغيير إن اهالي السليمانية أقاموا صلاة الجمعة في أماكن مفتوحة بعدد من مناطق المحافظة وعموم إقليم كردستان، بعد إغلاق الحكومة للمساجد بسبب انتشار فايروس كورونا.

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد قررت إيقاف جميع المراسم والفعاليات الدينية وخطب صلاة الجمعة بسبب كورونا، مشددة على بذل كل ما في وسعها وكل ما يلزم ضمن واجباتها، لحماية الصحة العامة من أجل وقاية وضمان سلامة المواطنين في إقليم كردستان.

هذا أعلنت وزارة الصحة في الإقليم اخلاء سبيل خمسمئة مواطن من الحجر الصحي، بعد ثبوت سلامتهم من فايروس كورونا المستجد.

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