السلطات السعودية تغلق صحن الكعبة بسبب فيروس كورونا

2020/03/06 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى المصلون صلاة الجمعة في مكة المكرمة وسط إجراءات احترازية شاملة مشددة بهدف الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأدى الصلاة عدد أقل من المعتاد في المسجد الحرام فيما بدا صحن الطواف حول الكعبة وحوالي نصف المسجد الحرام خاليين من المصلين، عملاً بإجراءات اتبعت لاحتواء الفيروس، إذ تضمنت خطبة الجمعة الدعاء لإبعاد شر وباء كوروناوقررت السلطات السعودية إغلاق صحن الكعبة طوال فترة تعليق العمرة للمعتمرين من داخل المملكة وخارجها في خطوة احترازية لتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشرفين تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي ترتفع الإصابات به حول العالم.

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