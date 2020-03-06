رئاسة جامعة كركوك تمدد تعليق دوام الطلبة في كليات الجامعة لأسبوع آخر

2020/03/06 | 20:17 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت رئاسة جامعة كركوك، تمديد تعليق دوام الطلبة في كليات الجامعة لمدة أسبوع آخر تنفيذاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الرسمي للجامعة حاتم الجميلي، في بيان، أن رئاسة الجامعة وجهت التدريسيين بالتواصل الالكتروني مع الطلبة عن طريق استخدام مواقع الكليات على الإنترنت والمواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال المواد الدراسية والمحاضرات إلى الطلبة لحين تجاوز الأزمة واستئناف الدوام في كليات الجامعة، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر بين رئاسة الجامعة وخلية الأزمة في محافظة كركوك لمتابعة التطورات والمستجدات أولاً بأول.

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