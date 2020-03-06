2020/03/06 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن كتلة الصادقون حسن سالم، اليوم الجمعة، إن على وزارة الخارجية العراقية وضع حد لوقاحة السفارة البريطانية التي تروج لـ”المثلية”.وذكر سالم في حديث لقناة “العهد وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “السفارة البريطانية تتبجح وبكل وقاحة للترويج لهذه الثقافة الشاذة والتي تؤدي لإنهاء الوجود الإنساني والتصرف البريطاني يمثل غاية الاستخفاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن صادقون يشكو وزارة الخارجية العراقية من تصرفات السفارة البريطانية لدى بغداد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن صادقون يشكو وزارة الخارجية العراقية من تصرفات السفارة البريطانية لدى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).