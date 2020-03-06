فضيحة من العيار الثقيل تطال رئيس مجلس النواب العراقي ..

2020/03/06 | 21:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي اعترافات خطيرة يدلي بها مدير عام تصنيع الحبوب غازي سامي , تطال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير التجارة ومدير مكتبه منتصر الجميلي ومدير عام الرقابة المالية علي زهير وموظفين في شركة الحبوب منهم حبيب … Readmore

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