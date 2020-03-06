الإدارة الذاتية تردّ على الأسد: النظام أحد أهم مسبّبات الأزمة السورية

2020/03/06 | 21:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، بياناً، ردت عبره على تصريح أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً، معتبراً أن “لاوجود لما يسمى القضية الكردية”.وفالت #الإدارة_الذاتية في بيان أصدرته

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