العراق.. 4 أشخاص مصابين بفيروس كورونا يقتربون من الشفاء

2020/03/06 | 21:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلن مدير مستشفى الفرات محمد الزوبعي، اليوم الجمعة، ان أربع حالات مصابة بفيروس كورونا تقترب من الشفاء التام من الفيروس.وقال الزوبعي في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” انه “بعد شفاء شخص اليوم من فيروس كورونا بشكل تام وكان راقدا بمستشفى الفرات فان هناك اربعة أشخاص بحالة تحسن ويقتربون من […]

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