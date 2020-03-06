2020/03/06 | 21:11 - المصدر: الغد برس

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خلية الأزمة: فتح المولات لمدة 3 ساعات فقط في اليوم وايقاف الفعالي

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خلية الأزمة: فتح المولات لمدة 3 ساعات فقط في اليوم وايقاف الفعاليات والاجتماعية الى اشعار اخر

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