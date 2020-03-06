ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 22

2020/03/06 | 21:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مستشفى بيروت الحكومي، في تقريره اليومي لعرض آخر المستجدات حول فيروس كورونا، اليوم الجمعة، تأكيد إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في لبنان إلى 22 حالة.

وأشار التقرير الصادر عن المستشفى أنه: "استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات​ المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، أجريت فحوصات مخبرية لـ 127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات إيجابية".

ولفت إلى أنه: "غادر اليوم 20 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي المستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي، حيث تم تزويدهم بكافة الإرشادات وسبل ​الوقاية​ اللازمة وفقا لتوجيهات ​منظمة الصحة العالمية​، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي".

وأوضح أن: "الحالات الإيجابية داخل المستشفى ارتفع عددها إلى 21، إضافة إلى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في ​لبنان​ إلى 22 إصابة".

وأكد التقرير أنه: "ما زالت حالة المريضين المصابين بالفيروس المستجد من التابعية الإيرانية والمنقول من ​مستشفى سيدة المعونات​ حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين الـ 19 مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل".

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