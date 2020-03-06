بتدخل خلية الصقور.. الإطاحة بعصابة

2020/03/06 | 21:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت خلية الصقور الاستخبارية، مساء اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عصابة "عابرة للمحافظات" مختصة بسرقة العجلات الحكومية، وبيعها في إقليم كردستان، بعد مطاردات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع.وذكرت الخلية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد متابعة مستمرة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف، تمت الاطاحة بإحدى اهم العصابات المختصة بعمليات السرقة المنظمة والمتكررة للعجلات الحكومية في الاشهر الماضية، في محافظات النجف والديوانية وبابل والانبار، وبيعها في المحافظات الشمالية".وبينت أنه "بعد جمع المعلومات عن ملابسات كل عملية سرقة وتتبع خيوطها وبالتنسيق مع خلايا الصقور في محافظات المثنى والديوانية والانبار، وبمساعدة رئاسة محكمة استئناف النجف، تمكنت الخلية من القاء القبض على العصابة المكونة من 12 عنصرا وضبط ست عجلات والتحفظ على جميع الادوات المستخدمة في عمليات تزوير لوحات العجلات".وأضافت أن إلقاء القبض على العصارة "جرى بعد عمليات مطاردة ومداهمة من يوم 13 شباط اليوم ولغاية يوم أمس الخميس، وامتدت من محافظة المثنى الى محافظة الانبار مرورا بالديوانية والنجف".وأشارت الخلية إلى "إصابة احد ضباط خلية صقور النجف إصابة بليغة نقل على اثرها للمستشفى لتلقي العلاج".واوضحت انه "تم القاء القبض على رئيس العصابة المتهم المدعو (ع.ح.ع) اثناء سرقته لعجلة نوع بيجو اليوم الجمعة، وبعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا بكل عمليات السرقة المذكورة أدناه، وتمت احالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".وذكرت الخلية أن العصابة "سرقت في مناطق مختلفة من محافظة النجف، 10 عجلات نوع (بيك آب حكومية) عائدة لوزارات: الموارد المائية، والبلديات والاشغال العامة، والتربية، والصناعة والمعادن، وهيئة إعمار النجف، وهيئة استثمار النجف، والعتبة العسكرية".وأضافت "كما سرقت عجلة نوع (بيك آب مدنية) تعود ملكيتها للمواطن مروان باسم ياسين من محافظة بابل"، مشيرة إلى "سرقة عجلة نوع (بيجو) بيضاء اللون، وعجلة مدنية نوع (هونداي النترا) وحرقها، من دون أن تحدد الخلية عائدية العجلتين الأخيرتين ومكان السرقة.وأشارت إلى أن الخلية "سرقت عجلة نوع (بيك آب حكومية) لشركة حمورابي التابعة لوزارة الاعمار والإسكان، وعجلة (بيك آب حكومية) تابعة لوزراة الموارد المائية، في محافظة الديوانية".

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