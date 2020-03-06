مصدر طبي ينفي تسجيل اصابة ثانية بكورونا في كربلاء

2020/03/06 | 21:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفى مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، تسجيل أي اصابة ثانية بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إنه "ننفي تسجيل أي حالة اصابة ثانية بفيروس كورونا في المحافظة".

ودعا القنوات الفضائية والوكالات الإخبارية إلى "توخي الدقة بنقل الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، حتى لا تثير القلق لدى المواطنين".

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