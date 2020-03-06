2020/03/06 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس من مستقرضات الفيسبوك.- بين الخليفة والقيصر ؟ -على جدار ثورتنا المغدورة رقم - 256 1 - سورية بين الخليفة الجبان والمشعوذ في مسرح حلف " الناتو" والمؤتمر الإسلامي الأمريكي الصنع السيد "أردوغان - والقيصر الروسي المسخ سفاح الشعب السوري ومدمر سورية الحضارة والتاريخ وقاتل شبابها وأطفالها وأشجارها ومازال حتى الساعة دون رادع حماية للمافيا الأسدية الصهيونية والعنصرية السافرة....واليوم ليس لقاء م......

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