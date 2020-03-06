وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [22]

2020/03/06 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (36)وكانَ مُحَمّدُ (ايرانيّا)..و(القرآن) آراميّا..و(قريشُ) غيرَ عربيّة..[وَلَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أنْ تُوُفّىَ، وَفَتَرَ الْوَحْيُ!]- (صحيح البخاري، وسواه)(1)قتل الأب..حوض الخليج وشبه جزيرة العرب، هي قطعة من قارة (أسيا)، أكبر قطعة صلبة ملتحمة من أجزاء سطح الأرض، وعنها انفصلت القارات تدريجيا عبر الزمن.وقارة أسيا هي مهد الإنسان والحضارة والتمدن؛ مهد الجماعة والاجتماع ......

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