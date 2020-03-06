محمد مدحت مصطفى - هل مات الله ؟

2020/03/06 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى أمسكت بمصباحي في عتمة الليل باحثاً عن الله، وبين دروب المدينةقابلني شيخ ذو لحية طويلة وسألني عما أبحث، فلما أجبته تغيرت ملامحه وقال لي : ياللعجب ألا تعلم أن الله مات.وبسرعة في زُعر قلت له: يا للهول ماذا أفعل الآن وقد مات الله؟قال لي: إبحث عن الإنسان الأعلىقلت له: وما هو الإنسان الأعلىقال لي: هو من يستخدم عقله في حل مشاكله، وهو من يُطور كل لحظة من أسلوب حياته، وهو من يبحث باستمر......

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