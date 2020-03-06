شفق نيوز تنشر قرارات خلية الأزمة بشأن مكافحة كورونا

2020/03/06 | 21:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الجديد يوم الجمعة جملة قرارات للوقاية من الفيروس.

وأدناه مجمل القرارات:

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