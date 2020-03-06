فيلم “كورونا” يتصدر غوغل

2020/03/06 | 21:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أرتفع عدد الأشخاص الذين يبحثون عن فيلم Contagion على جوجل بشكل كبير بعد انتشار فيروس كورونا حيث كان ترتيب الفيلم 270 ضمن قائمة الأكثر مشاهدة قبل أن يصبح الثاني الآن.والمشهد من الفيلم الشهير(1) “عدوى” (Contagion)، والصادر في العام 2011 لكنه لاقى رواجا منقطع النظير في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي […]

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