2020/03/06 | 21:23 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تدعو المالية للاسراع بإطلاق مبالغ الطوارىء للمحافظات لمواجهة خطر كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تدعو المالية للاسراع بإطلاق مبالغ الطوارىء للمحافظات لمواجهة خطر كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تدعو المالية للاسراع بإطلاق مبالغ الطوارىء للمحافظات لمواجهة خطر كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).