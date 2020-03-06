2020/03/06 | 21:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت خلية الأزمة، اليوم الجمعة، اتخاذ عدة قراراتٍ للوقاية من فيروس كورونا.وحصلت وكالة “العهد نيوز”، على نسخة من القرارات التي صدرت بعد الاجتماع من بينها إيقاف التبادل التجاري مع ايران والكويت لغاية منتصف الشهر الجاري وفتح المولات لمدة 3 ساعات والاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي المؤسسات التربوية والتعليمية لغاية 21 اذار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. قرارات خلية الأزمة لمواجهة فيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. قرارات خلية الأزمة لمواجهة فيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).