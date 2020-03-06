بومبيو: المعلومات التي أعلنتها الصين عن كورونا غير كاملة

2020/03/06 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الصين بإعطاء بيانات غير كاملة حول فيروس كورونا.

وقال بومبيو إن المعلومات غير الكاملة التي أعلنتها الصين حول فيروس كورونا قد عرقلت استجابة الولايات المتحدة لتفشي المرض، مبينا أن ما أعلنته الصين حول الفيروس لم يكن مثاليا وقادت الى الكثير من التحدي الذي يواجهه العالم اليوم.

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