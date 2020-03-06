2020/03/06 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية وصول الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الى نحو مئة ألف إصابة حول العالم.

وحذر رئيس المنظمة تيدروس جيبريسوس، من خطر عدم تعامل بعض الدول بالجدية اللازمة مع إجراءات مكافحة كورونا، مشيرا الى أن ما يحدث ليس تمرينا أو وقتا للاستسلام أو البحث عن الاعذار ويجب العمل بشكل جدي للحد من انتشار الفيروس خاصة فيما يتعلق بحظر السفر المتبادل بين الدول التي ينتشر فيها المرض.

وأكد أن المنظمة تواصل العمل لإنشاء خارطة طريق لمواجهة كورونا وتعمل على تطوير اللقاحات، داعيا الى تنسيق البحوث والجهود الدولية لمواجهة الفيروس، فيما لفت الى ان المنظمة بانتظار نتائج اختبار نحو عشرين لقاحا ضد كورونا.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: عدد الإصابات تجاوز 100 ألف ونعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: عدد الإصابات تجاوز 100 ألف ونعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).