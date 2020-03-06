وزارة الخارجية: إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا

2020/03/06 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، عن إيقاف دخول الوافدين الاجانب القادمين من تركيا وفرنسا وإسبانيا ونيجيريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان، إنه تم إيقاف دخول الوافدين الأجانب القادمين من تركيا، وفرنسا، واسبانيا ونيجيريا، ليصبح عدد الدول المحظور دخول رعاياها إلى العراق ثلاث عشرة دولة، مضيفا أنه يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية.

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