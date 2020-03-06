مجتمع “الميم” في العراق: اعتراف بحقوقه.. لا اعتراف؟

2020/03/06 | 21:31 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل نت «تم الاعتراف بحقوق المثليين في #العراق من قبل #الحكومة_العراقية، كأفراد يمكنهم ممارسة حياتهم بغض النظر عن ميولهم الجنسية»، منذ أيامٍ ثلاث يتم تداول تلك المعلومة.تداول

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