الشرطة يبحث عن فوزه الثاني أمام الميناء

2020/03/06 | 21:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / حيدر كاظم /

طه كمر

يدخل الشرطة لقاء اليوم امام الميناء ضمن ختام الجولة الرابعة بحثا عن تحقيق فوزه الثاني في دوري الكرة الممتاز، بعد ان خاض مباراتين تعادل في الاولى امام الكهرباء (3 – 3) وفاز في الثانية على امانة بغداد (3 – 1)، وسيكون ملعب الشعب الدولي مسرحا لهذه المواجهة التي سيقودها الحكم علي صباح ويساعده امير داود وكرار عبد الكريم وصفاء جاسم.

ويدرك مدرب القيثارة الكابتن عبد الغني شهد اهمية مباراة اليوم وبالتالي سيقحم افضل الاسماء بغية اجتياز السفانة وحصد 3 نقاط تسهم في ارتقاء الاخضر الى المراتب المتقدمة، لاسيما ان الشرطة يحتل حاليا المركز العاشر برصيد (4 نقاط).



وفي المقابل يطمح الميناء صاحب المرتبة السابعة بـ(6 نقاط)، الى تصحيح المسار بعد الخسارة امام النفط في الجولة السابقة بنتيجة هدفين من دون رد.

وأكد المدير الاداري لفريق الشرطة بكرة القدم ، جاهزية لاعبي فريقه لمواجهة الميناء معلنا غياب عدد من الاسماء البارزة في صفوف القيثارة.

وقال هاشم رضا لـ(الصباح الرياضي): ان المباراة ستكون بغاية الصعوبة لما يضمه الفريق البصري من لاعبين تمكنوا من إثبات قدراتهم على المستطيل الأخضر ، من خلال جمعهم 6 نقاط من فوزين على نفط الجنوب ونفط الوسط رغم الخسارة التي تعرض لها أمام النفط.

وأضاف ان فريقه لم يختبر حتى الآن بالصورة الجدية خلال مسابقة الدوري ، بعد أن خاض مباراتين تعادل في الاولى أمام الكهرباء وفاز في الثانية على أمانة بغداد ، موضحا ان مباراة اليوم ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي له لمواصلة المشوار بنفس الوتيرة التي تمكن ازاءها من خطف لقب الموسم الماضي.

ولفت رضا الى ان الميناء ليس بالمنافس السهل كونه يمتلك لاعبين شبابا قدموا مستويات رائعة جعلتهم في الربع الأول لفرق الدوري ، لكننا عازمون على الفوز وحصد النقاط الكاملة من اجل العودة الى الواجهة ، لاسيما ان فريقنا يحتل المركز العاشر بنقاطه الأربع التي جمعها من مباراتين فقط.

وأشار رضا الى ان فريقه سوف يقاتل داخل الملعب بالعناصر المتواجدة في قائمة المدرب عبد الغني شهد ، لاسيما انه سيفتقد خدمات أمجد وليد وفيصل جاسم وعلي يوسف وحسام كاظم للإصابات التي ألمت بهم، مبينا ان قرار مشاركة اللاعب كرار جاسم سوف يكون بيد الملاك التدريبي لأنه يمر بوعكة صحية أبعدته عن التمرين لثلاثة أيام، الا انه عاد للتدريبات مع الفريق مؤخرا على أمل المشاركة في مباراة اليوم.

وفي سياق اخر تنطلق غدا الاحد منافسات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز باقامة مباراتين تجمع الاولى الكهرباء والقوة الجوية ، بينما سيلعب النجف امام امانة بغداد.

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