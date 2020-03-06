كرة بابل تشارك في مسابقة باريس الدولية

2020/03/06 | 21:40 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلة /محمد عجيل

اعلنتْ ادارةُ نادي بابلَ عزمَها المشاركة في بطولة باريس الدولية للموسم الثالث على التوالي.

وقال رئيس النادي حيدر المُلا لـ"الصباح الرياضي": ان الادارة قررت المشاركة في بطولة باريس الدولية بفريق كرة القدم لفئة الناشئين حيث دعت لهذا الغرض جميع المواهب الكروية في المحافظة التي لديها الرغبة بالمشاركة الى الانخراط بالاختبارات التي سيجريها الملاك التدريبي المتخصص.

واكد ان مصاريف المشاركة سيتحملها اللاعبون لكننا ننتظر ان نحصل على دعم مالي من وزارة الشباب والرياضة والحكومة المحلية في بابل لغرض التخفيف عن كاهل المشاركين.

واوضح ان بطولة باريس الدولية من المنافسات المتميزة التي تحظى بمشاركة واسعة من الاندية العراقية وأخرى أوروبية لها ثقلها على الساحة الكروية .

واشار الى ان البطولة مهمة للغاية لغرض تطوير المواهب الكروية وهي تذكرنا ببطولات فنلندا وهلسكني في العقد الثمانيني والتي نتج عنهما جيل كروي منهم احمد راضي وراضي شنيشل وليث حسين وسعد قيس وغيرهم .

وفي سياق اخر عقد في مديرية شباب ورياضة بابل اجتماع ضم مدير الشباب والرياضة مصطفى الجبوري ورئيس اللجنة الفرعية لرياضة الأصحاء محمود الغزالي الذي أكد ان الاجتماع كان مثمرا وتناول عددا من القضايا التي تهم العمل البارالمبي وإمكانية ان تسهم مديرية الشباب في تقليل الصعوبات التي تواجه اقامة الفعاليات الرياضية.

واكد ان الجانبين اتفقا على مواصلة التعاون بشتى المجالات لاسيما بما يتعلق باستخدام البنى التحتية لأغراض التدريب وتنظيم البطولات اضافة الى تبني المواهب الرياضية من الشباب والشابات.

وكان مدير الشباب والرياضة مصطفى الجبوري قد ثمن الانجازات التي حققتها اللجنة الفرعية على مستوى البطولات المحلية ومساهمتها الفعالة في رفد المنتخبات الوطنية بلاعبين اصبحوا ابطالا للعالم.

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