2020/03/06 | 21:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مراسل “يس عراق” إن “خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أكدت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ولم يتسن لنا معرفة تفاصيل الشخص المصاب”.صحة كركوك تعلن شفاء 3 أشخاص من فيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).