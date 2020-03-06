بالوثيقة.. هذا ما قررته خلية الأزمة الوزارية بشأن فيروس كورونا

2020/03/06 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الأزمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، جملة من التوجهيات، من أبرزها غلق الأسواق والمولات وفتحها لثلاث ساعات يومياً فقط، وقيام القوات الأمنية بمنع التجمعات في الأماكن العامة، فضلاً عن غلق الحدود مع إيران والكويت وحظر مواطنيّ دولاً أخرى من دخول العراق.وبحسب مقررات اللجنة التي اطلعت عليها "كلكامش برس"، فقد دعت إلى "حث العراقيين المقيمين في إيران بالعودة إلى العراق لغاية تاريخ 15 آذار الجاري، وبعد هذا التاريخ تغلق المنافذ الحدودية كافة أمام العراقيين باستثناء مطارات بغداد والبصرة والنجف واربيل ".وأكدت على "إيقاف حركة التبادل التجاري في المنافذ البرية مع إيران والكويت اعتباراً من يوم الأحد الثامن من آذار الجاري ولغاية 15 من الشهر نفسه، ويراجع القرار بحسب مستجدات الإصابة وتقييم وزارة الصحة".واشترطت الخلية "استمرار التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط تقديم شهادة صحية تؤكد سلامة الطواقم والبضائع من الفيروس".وشددت على "استمرار غلق المراكز التجارية كالمولات ودور السينما والمقاهي والمطاعم والمسابح وقاعات المناسبات والتمنزهات والنوادي والمنتديات الاجتماعية، حتى إشعار آخر".واستدركت "على على هيئة الاستثمار عدم مطالبة المستأجرين في المراكز التجارية ببدلات الإيجار خلال فترة التوقف واعتبار ذلك من الظروف القاهرة"، محددة "فتح المراكز التجارية لغرض توفير المستلزمات المعيشية الضرورية من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الظهر".ودعت الخلية إلى "الاستمرار بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات التربوية كافة ومعاهد التدريس الخصوصي والجامعات والمعاهد لغاية 21 آذار الجاري، وإيجاد طرق بديلة لتعويض فترات الانقطاع عن الدوام واستمرار أساتذة كليات الطب المنسبين إلى المستشفيات التعليمية بالدوام".وأكدت على أن "يكون الدوام الرسمي في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشكل متناوب بنسبة 50% باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية والخدمة لمدة شهر واحد بدء من تاريخ إصدار هذا القرار، وتخويل رئيس الدائرة تحديد التفاصيل الخاصة بالدوام".وشددت الخلية على "منع التجمعات في الأماكن العامة وعلى الجهات المعنية وقيادات العمليات اتخاذ الإجراءات اللازمة".

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