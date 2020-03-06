2020/03/06 | 21:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعت الحكومة المحلية في محافظة واسط، مساء اليوم الجمعة، وزارة المالية إلى الاسراع بإطلاق مبالغ الطوارئ التي خُصصت للمحافظات لمواجهة خطر فيروس كورونا.وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "تأخير إطلاق مبالغ الطوارئ لغاية الآن يزيد من التحديات لاسيما أن المحافظات بحاجة ماسة لإنشاء أماكن عزل للمصابين والمشتبه بإصابتهم، والحاجة الماسة لشراء مستلزمات الوقاية".واضاف "نأمل الصرف الفوري وعدم إنتظار الاجراءات البيروقراطية فالبلد يمر بأزمة أنسانية وصحية خطيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يطالب المالية بإطلاق مبالغ الطوارئ لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يطالب المالية بإطلاق مبالغ الطوارئ لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).