الدفاع المدني يصدر توجيهات إرشادية بشأن عاصفة ترابية قادمة في بعض مناطق العراق

2020/03/06 | 21:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من عاصفة ترابية قادمة، فيما أصدرت عدة توجيهات.وجاءت توجيهات مديرية الدفاع المدني كالتالي: 1.التأكد من غلق النوافذ والابواب قبل وصول العاصفة الترابية وخاصة للذين يعانون من الربو ومشاكل التنفس.2.يجب ارتداء الكمامة الطبية الاشخاص المتواجدين في الهواء الطلق او وضع منديل لمنع دخول الأتربة […]

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