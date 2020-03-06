شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بكركوك

2020/03/06 | 21:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، يوم الجمعة، تعافي ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا من المرض.

وذكر بيان للخلية ورد لشفق نيوز، "تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء وسيتم انهاء حجرهم اليوم"، منوها إلى أنه "تم التاكيد على استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين بفيروس كورونا في كركوك".

وأضاف أن "الخلية اتخذت عدداً من التوصيات، منها صرف مكافآت للعاملين في مراكز الحجر والعزل من كوادر الصحة والقوات الأمنية واستمرار تعطيل الدوام بالجامعات والكليات والمدارس أسبوعاً أخر ".

وأشار البيان إلى أن "العمل سيستمر بنظام المناوبة في دوائر الدولة بنسبة 50% عدا القوات الأمنية والصحة التي ستكون بنسبة 100%، إلى جانب تشكيل قوة أمنية لإسناد دائرة الصحة في تأمين وحماية مراكز الحجر والعزل والعمل فيها، على ان يتولى كل من الاستخبارات والأمن السياحي متابعة غلق المقاهي والكافتيريات".

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