صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة حالة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا

2020/03/06 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة حالة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا لفتاة من سكنة قضاء الرفاعي.وقال مدير عام الدائرة، الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان، أن “نتائج العينات التي ارسلت قبل يومين الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالة المشتبه بها”، […]

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