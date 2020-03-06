الدفاع المدني يحذر من عاصفة ترابية قادمة ويصدر عدة توجيهات

2020/03/06 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حذرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من عاصفة ترابية قادمة، فيما أصدرت عدة توجيهات.وجاءت توجيهات مديرية الدفاع المدني كالتالي: 1.التأكد من غلق النوافذ والابواب قبل وصول العاصفة الترابية وخاصة للذين يعانون من الربو ومشاكل التنفس.2.يجب ارتداء الكمامة الطبية الاشخاص المتواجدين في الهواء الطلق او وضع منديل لمنع دخول الأتربة […]

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