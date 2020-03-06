2020/03/06 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمهاجرين قالوا إنهم تعرضوا للضرب على أيدي حرس الحدود اليوناني، قبل إعادتهم شبه عراة إلى الأراضي التركية.ونشر المصور الصحفي، بلال خالد، على

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصلٌ جديدٌ من العنف على الحدود اليونانية-التركية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فصلٌ جديدٌ من العنف على الحدود اليونانية-التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).