2020/03/06 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمهاجرين قالوا إنهم تعرضوا للضرب على أيدي حرس الحدود اليوناني، قبل إعادتهم شبه عراة إلى الأراضي التركية.
ونشر المصور الصحفي، بلال خالد، على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصلٌ جديدٌ من العنف على الحدود اليونانية-التركية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونشر المصور الصحفي، بلال خالد، على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فصلٌ جديدٌ من العنف على الحدود اليونانية-التركية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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