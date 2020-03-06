صحة كربلاء تعلن وفاة السيدة المصابة بكورونا في مستشفى المحافظة (موسع)

2020/03/06 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، وفاة السيد المصابة بفيروس كورونا في مستشفى الماحفظة العام.وقال الدكتور، محمد ابراهيم، الناطق الرسمي لخلية الازمة في دائرة صحة كربلاء في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “السيدة المصابة بفيروس كورونا توفت قبل قليل في مستشفى المحافظة العام”.انتهى..م.ر

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