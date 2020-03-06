منع اقامة المؤتمرات والامسيات والحفلات.. اجراءات جديدة للوقاية من فيروس

2020/03/06 | 22:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت هيئة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الجمعة، اتخاذها سلسة من الإجراءات في المرافق السياحية والمطاعم والمحال ببغداد والمحافظات للحد من انتشار عدوى فيروس "كورونا".وقالت الهيئة في بيان ، انها "اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية"، داعية "اصحاب المرافق السياحية بـ(الحد) من اقامة الامسيات والحفلات الخاصة والعامة والمؤتمرات والمناسبات الاخرى ولمدة 10 عشرة ايام قابلة للتمديد، وحسب الوضع العام وذلك لسلامة الرواد وللحد من انتشار فيروس (كورونا)".وقال رئيس هيئة السياحة وكالة، محمد العبيدي، ان "عددا من الاجراءات الوقائية اتخذتها هيئة السياحة لمنع انتشار فيروس (كورونا) من بينها الحد من اقامة الامسيات والمؤتمرات والمناسبات ولمدة عشرة ايام قابلة للتمديد" .واضاف العبيدي، ان "هيئة السياحة، شكلت لجان تفتيش على كل المرافق السياحية وضمن التشكيلات التابعة لها ومراقبة على جميع المطاعم والمحال للالتزام بالتعليمات والشروط وتوجيهات السلامة الصحية والجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال النظافة والشهادة الصحية وسرعة الابلاغ من اي حالة مشتبه بها بالتنسيق مع الجهات الصحية، وذلك لدفع الضرر عن ابناء شعبنا من هذا الايروس في بغداد والمحافظات".ودعت الهيئة، جميع المرافق السياحية ومحال المطاعم لاتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس، من خلال مواد التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات اثناء العمل" ، مشددة على "اهمية الالتزام بالنصائح، من بينها غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف بالكمامات، وتجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس".وأوضحت، ان "تنظيف اليد، يجب استخدام الصابون لمدة نصف دقيقة على الأقل، ثم غسلها بالماء جيدا ثم تنشيفها"، معللة ذلك بأن "البكتيريا تتكاثر بشكل أفضل على الجلد الرطب"، مشيرة إلى أن "استخدام صابون معتدل الحموضة يفي بالغرض"، مع ذلك، فإن "التأكد من إصابة الشخص بفيروس كورونا يحتاج إلى إجراء فحوص في المختبر".وأكدت على "ضرورة التقيد التام بتعليمات مواد التنظيف المستخدمة بما يتعلق بالتركيز وزمن التعرض ودرجة الحرارة وغمر الادوات وتفكيكها قبل البدء بعملية التنظيف وعدم تكديس الادوات في جهاز الامواج فوق الصوتية وعدم استخدام الفراشي المعدنية للغسل اليدوي وشطف الادوات بعد التنظيف اليدوي للتخلص من متبقيات المنظفات في المطاعم والمحال.وكذلك هيئة السياحة باشرت بتعقيم طوابق المبنى وتوزيع الكمامات لمنتسبيها".وأردف، كما تقرر تعقيم مبنى هيئة السياحة وتوزيع الكمامات والقفازات للحفاظ على سلامة موظفينا من فيروس "كورونا".ووجه رئيس الهيئة وكالنة محمد العبيدي، خلال ترؤسه اجتماعا مع قسم الصحة والسلامة في هيئة السياحة، بـ"إتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية على وفق شروط منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس"، وأضاف أن "الجهات الصحية تتابع عن كثب تطورات انتشاره".وأكد العبيدي، ان "الهيئة وضعت عدة اجراءات للتصدي للحالات الطارئة وفي حال وجود حالة مشتبه بها سيتم التعامل بها، وحسب اللوائح الصحية العالمية، ولفت الى تقديم الدعم الكامل الى دوائر الهيئة من خلال نشر اخبار التوعية والتوجيه العام للتصدي الى الاشاعات التي تربك عمل الهيئة".وشدد رئيس الهيئة على "بذل اقصى الجهود والإجراءات الاحترازية لدرء خطر فيروس (كورونا)، من خلال اطلاق حملة وطنية وتوعوية لتعزيز التدابير الوقائية في منع تفشي الفايروس المذكور" .واختتم البيان بالقول ان "العبيدي، اشاد بالجهود التي تبذل من قبل الادارة والملاكات الساندة في الهيئة من خلال العمل الميداني في طوابق الهيئة لتقديم الارشادات والخدمات للموظفين".

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