تسجيل ثاني وفاة بفيروس “كورونا” في العراق

2020/03/06 | 22:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، وفاة المرأة المصابة بكورونا.وقالت الدائرة في بيان مقتضب، ان “السيدة المصابة بفايروس كورونا في المحافظة توفيت اليوم”.وشخصت صحة كربلاء، مساء اليوم الجمعة، إصابة امرأة مسنة بفيروس كورونا، حيث أكدت الصحة أن المرأة حالتها الصحية حرجة جدا.

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