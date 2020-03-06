خلية الأزمة في كركوك: شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا

2020/03/06 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، يوم الجمعة، تعافي ثلاث حالات مصابة بفايروس كورونا من المرض.وذكر بيان للخلية، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “تماثل 3 حالات مصابة بكورونا للشفاء وسيتم انهاء حجرهم اليوم”، منوها إلى أنه “تم التاكيد على استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين بفيروس كورونا في كركوك”.وأضاف أن “الخلية اتخذت عدداً من […]

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