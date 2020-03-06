كربلاء تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/06 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في كربلاء يوم الجمعة بتسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.

وأوضحت الخلية في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، أن إمرأة مسنة توفيت بعد ساعات قليلة من اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم خلية الأزمة في كربلاء محمد الوكيل قد أبلغ شفق نيوز بأن المرأة المصابة مسنة وحالتها حرجتها.

وهذه أول حالة وفاة بالفيروس في كربلاء من أصل إصابتين مؤكدتين.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 4 في عموم العراق، اثنتان في بغداد وواحد في كل من السليمانية وكربلاء.

فيما يبلغ عدد الإصابات في أرجاء البلد 42 تتوزع على النحو الآتي: 14 بغداد، 8 السليمانية، 7 كركوك، 4 النجف، 3 واسط، 2 ديالى، 2 كربلاء، 1 ميسان، 1 بابل.

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