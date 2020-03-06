صحة كربلاء تعلن عن وفاة امرأة بعد اصابتها بفيروس كورونا

2020/03/06 | 22:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}اعلنت صحة محافظة كربلاء المقدسة عن وفاة امرأة بعد اصابتها اليوم الجمعة بالفيروس المنتشر حديثاً كورونا، حيث أشارت صحة كربلاء في بيان تلقت وكالة أين نسخة منه إلى أن الامراة "بسعاد الكعبي" قد توفيت بعد ساعات قليلة من اصابتها بفيروس كورونا،

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