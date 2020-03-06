العراق يمدد عطلة المدارس والجامعات لغاية 21 من الشهر الجاري بسبب كورونا

2020/03/06 | 22:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة في العراق الجمعة تمديد تعطيل الدوام الرسمي في جميع المراحل الدراسية والجامعات لغاية 21 آذار/ مارس الجاري في اطار إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.وسبق أن […]

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