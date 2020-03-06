اسماعيل شاكر الرفاعي - فيروس كورونا

2020/03/06 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي اختلفت استعدادات الدول في مواجهة فيروس كورونا باختلاف ردود فعلها حيال هذا الفيروس الذي فسر البعض اسباب انطلاق ثورته الجامحة من الصين : بنظرية المؤامرة ، احد اسلحة امريكا التي تستخدمها في اوقات بعينها لتغتال ارادة الشعوب وتعجل من انهيارها ، لتضع امريكا حداً لنمو الاقتصاد الصيني وبلوغه عتبة تجاوز الاقتصاد الامريكي ، كما يرى المؤمنون بهذه النظرية في تفسير العلاقات بين الدول .واختلفت استعدادات الدول ......

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