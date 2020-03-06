ماجد الحيدر - من الشعر الكردي المعاصر-ماذا تريدون-ديار أردني

2020/03/06 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الحيدر ماذا تريدونشعر: ديار اردَنيترجمة: ماجد الحيدرحسناأردتم منا أن نستحيلَ أحذيةتفضلوا أنظروا الينا:ها نحن أحذيةنُسرَق كل يوممن بابِ مسجد مابهذي البلاد!أمرتمونا أن نخرسوها قد خرسنا ولم تعد ألستناتعمل شيئا سوىتقليب لقمة الخبز في الأفواه.طالبتمونا أن نكف عن الشعور،أن نصير حجارة،وبنيتم بنا جدارا مائلاثم هدمتمونا لأننا مائل......

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