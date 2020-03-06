الصحة تصدر بيانا توضيحيا بشأن وفاة الشخصين المصابين بكورونا في كربلاء والسليمانية

2020/03/06 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بيانا بشان وفاة الرجل المصاب في السليمانية والسيدة في كربلاء.وذكرت الوزارة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “نؤكد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق، خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني […]

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