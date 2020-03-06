2020/03/06 | 23:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عمر عبد اللطيف

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب عن تخصيص 200 مليون دولار للمشاريع الصغيرة المدرة للدخل للشرائح المتضررة.

وقال نائب رئيس اللجنة، حسين عرب، في حديث لـ"الصباح": إن هناك مبالغ ستخصص ضمن برامج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين للمشاريع الصغيرة والكبيرة المدرة للدخل، لتشجيع عودة النازحين الى مناطقهم ودعم الاستقرار من قرض البنك الدولي الطارئ بقيمة 200 مليون دولار الذي سيطلق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم تخصيص نحو 80 مليون دولار لاقامة المشاريع الصغيرة على هيئة قروض تتراوح قيمتها بين 8 ـ 20 مليون دينار للفئات المشمولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين يخصص نحو 70 مليون دولار ضمن المنهاج الحكومي لوزارة الهجرة ضمن برنامج "النقد مقابل العمل" سيُمنح بموجبه العائدون الى مناطقهم 11 دولارا يومياً لمدة عام كامل مقابل القيام باعمال يومية كالتنظيف مثلاً.

وأضاف عرب، ان 5 ملايين دولار أخرى ستخصص للدعم النفسي للنازحين العائدين الى مناطق سكناهم، ومبالغ بسيطة اخرى ستخصص لمشاريع ضمن قاطع مسؤوليات المحافظات التي حررت من عصابات "داعش" الارهابية كالانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين وجزء من محافظتي بغداد وبابل.



ولفت عرب الى ان اللجنة تتفاوض حالياً على بعض المقترحات التي يمكن ان تجعل من الوارد المادي مستمراً لاكثر من عام، بدلاً من توجيه المبلغ لمدة عام يعود بعده النازحون عاطلين عن العمل مرة أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 200 مليون دولار للمشاريع الصغيرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 200 مليون دولار للمشاريع الصغيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).