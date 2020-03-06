نواب: عودة ملف تشكيل الحكومة للمربع الأول

2020/03/06 | 23:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب

بينما عاد ملف تكليف رئيس وزراء جديد لرئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة إلى المربع الأول؛ تواصل القوى السياسية بحثها عن شخصية بديلة يمكن أن تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف.

وقال عضو مجلس النواب والممثل عن مكون الشبك حنين القدو لـ "الصباح": "على ما يبدو فإن عملية اختيار شخصية رئيس وزراء مكلف جديد، عادت الى المربع الأول، وكان من الواجب أن تتنازل بعض الكتل السياسية المطالبة بالاستحقاق الانتخابي"، مبينا ان "كتلة الفتح تنازلت عن استحقاقها الانتخابي وكذلك كتلة سائرون".

وأضاف، ان "الجهات الكردية وتحالف القوى ذهبوا للمطالبة بالاستحقاق الانتخابي ومناصب أخرى معينة، وهذا تم رفضه، وبالتالي وصلنا الى طريق مسدود "، مشيرا الى أن "هناك أسماء جديدة مطروحة والتفاوض يجري عليها من قبل الكتل السياسية ورئيس الجمهورية الذي يمتلك الصلاحية الكاملة لترشيح شخصية جديدة".

بدوره، قال عضو مجلس النواب ممثل الصابئة المندائية نوفل الناشئ لـ "الصباح": إن "تشكيل كابينة وزارية من الشكل المكوناتي، أمر معقد للكتل السياسية التي تسعى الى أن يكون لها وجود في التشكيلة الحكومية".

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