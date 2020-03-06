الخدمات النيابية: مبادرة توزيع الأراضي السكنية ما زالت قائمة

2020/03/06 | 23:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / شيماء رشيد

أكدت لجنة الخدمات النيابية أن مبادرة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الخاصة بالسكن وتوزيع الأراضي بين المواطنين "قائمة الى الآن" وستكون من أولويات الحكومة المقبلة.

وقال عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، في حديث لـ"الصباح": إن "المبادرة ما زالت قائمة، وإن اللجنة أخذت على عاتقها أن يكون هذا المشروع من أولويات الحكومة المقبلة".

وأضاف الازيرجاوي أنه "كان من المؤمل أن تكتمل مبادرة عبد المهدي الخاصة بالسكن خلال هذه الفترة، ولكن بسبب الاحداث الأخيرة تأخرت ولكنها ما زالت قائمة، وما زالت اللجنة مستمرة في عملها من أجل أن يبصر هذا المشروع النور"، مؤكداً "سنشهد توزيعا للأراضي في جميع محافظات العراق خلال الفترات المقبلة بدءاً بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية".

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