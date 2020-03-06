صحة كربلاء تعلن وفاة المرأة المصابة بفيروس كورونا

2020/03/06 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الازمة بشأن فيروس كورونا في دائرة صحة كربلاء المقدسة، وفاة المرأة المصابة.

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